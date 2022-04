Lega, torna il raduno a Pontida: si terrà il 17 e il 18 settembre

Dopo due anni di pausa per la pandemia la Lega torna a Pontida il 17 e il 18 settembre prossimi. È quanto annuncia il sottosegretario leghista alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio dopo che nelle scorse settimane i vertici del partito avevano deciso di organizzare il tradizionale raduno nelle valli bergamasche. L’idea era appunto quella di organizzare una due giorni in autunno, come confermato in una nota diffusa dal partito.