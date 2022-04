Eventi 1 maggio in Lombardia: cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Per il weekend 30 aprile-1 maggio sono diversi gli eventi organizzati in Lombardia, da poter assistere domenica, nel giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori

Brescia

Fino all'1 maggio a Leno, presso l’Area ex Ippodromo, è in programma il Primo Maggio Rock Festival, musica con tantissimi artisti. Invece, a Lonato del Garda dalle 10 alle 18 - presso la Rocca Visconteo Veneta Fiabe nella Rocca - c'è l’avventura in costume dedicata ai bambini. Il tema della giornata sarà"Il Signore degli Anelli".

Como

Domenica 1 maggio a Tremezzina, presso Villa Balbianello alle 18, si svolge l'evento musicale: "Arte solidale Festival, concerti di beneficenza" - X.I.X. - Memorie d'Ottocento. Ingresso libero ai giardino dalle 17.30 (offerta libera)

Cremona

Fino all'1 maggio (dalle 12 alle 19) a Derovere è in programma la Sagra dello Gnocco, degustazione in piazza San Giorgio. A Cremona l'1 maggio ci sarà il Giro del Porto, gara internazionale di ciclismo.

Lodi

Fino all'1 maggio a Borghetto Lodigiano c'è la Fiera Regionale, l'eccellenza della tavola e il meglio della produzione agricola, casearia e zootecnica, previsti oltre 250 espositori.

Mantova

Fino all'1 maggio a Ostiglia la Fiera di Primavera si potrà partecipare ad eventi culturali, enogastronomici e sportivi (fino all'1 maggio c'è la Battaglia del Riso).

Pavia

"Campagna Amica Agrimercato" con vendita di prodotti agricoli a chilometri zero, si svolge nella provincia di Pavia nelle seguenti città: Mortara, Pavia, Vigevano e Voghera.

Sondrio

A Sondrio dall'1 maggio a domenica 25 settembre è aperto il Castello Masegra: sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Le visite sono guidate e la durata è di circa 50 minuti. Gradita la prenotazione.

Varese

Il primo maggio a Gorla Maggiore, in via Roma , è prevista la Sagra di San Vitale. Invece, a Castiglione Olona per le Vie, Piazze e Cortili del centro storico - dalle 9 alle 18.30, è prevista la Fiera del Cardinale: antiquariato, artigianato, collezionismo e pittura.