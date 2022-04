Grumello del Monte, per autopsia 56enne ucciso con numerose martellate

È stata eseguita oggi pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'autopsia sul corpo di Anselmo Campa, l'imprenditore di 56 anni trovato senza vita nella propria casa di Grumello del Monte mercoledì 20 aprile. Dall'esame è emerso che l'uomo è stato colpito al capo con numerosi colpi di martello.

L'arresto

Per il delitto i carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto un 22enne, in passato fidanzato della figlia maggiore della vittima: il giovane ha confessato il delitto, scaturito durante una lite in particolare per la restituzione di un'auto che era intestata a Campa e che quest'ultimo aveva dato alla figlia e all'allora fidanzato, che aveva continuato a usarla anche dopo che i due si erano lasciati.