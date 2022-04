Agrate Brianza, sequestrati 38mila capi di abbigliamento contraffatti

Sequestrati ad Agrate Brianza oltre 38 mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti, fedeli copie del brand "Franklin & Marshall", custoditi in un magazzino all'ingrosso. L'operazione è stata compiuta dalla guardia di finanza del Gruppo di Monza.

L'operazione

In un controllo anti contraffazione le fiamme gialle hanno scoperto la messa in vendita di diversi stock di materiale ritenuto fasullo. La merce, è emerso dalle indagini, era prodotta all'estero e arrivava in Brianza dal porto di Genova. I titolari del magazzino sono stati denunciati per "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione".