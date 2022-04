Milano, trovato in possesso di armi e farmaci dopanti: arrestato

L'uomo è stato bloccato in via Chiesa Rossa durante un controllo nel corso del quale sono stati trovati sulla vettura 1.600 flaconi di farmaci potenzialmente dopanti e un pistola Beretta con due caricatori

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, perché trovato in possesso di farmaci dopanti e di alcune armi, un fucile e quattro pistole, che sono stati sequestrati in via cautelativa.

Il fermo

L'uomo è stato bloccato in via Chiesa Rossa, fermo a bordo di un'auto, durante un controllo di una Volante della polizia nel corso del quale sono stati trovati sulla vettura 1.600 flaconi di farmaci potenzialmente dopanti, divisi in alcune scatole. Sotto un sedile aveva anche un pistola Beretta con due caricatori. A casa, nella stessa via, sono poi stati trovati nascosti un fucile a pompa e tre pistole, oltre a molte munizioni. Il giovane, incensurato, titolare di un porto d'arma a uso sportivo, è stato arrestato per il porto abusivo della pistola che aveva in auto, denunciato per la detenzione di farmaci dopanti, e per l'omessa custodia delle armi che aveva in casa nonché per l'eccesso di munizionamento detenuto.