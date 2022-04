Pavia, ritrovato ordigno bellico della Seconda guerra mondiale

Si tratta di una mina anticarro che è stata rinvenuta in una zona periferica della città da un uomo a passeggio con il suo cane in riva al Ticino. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona

Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato da un uomo che, in una zona periferica di Pavia, era a passeggio con il cane sulle rive del Ticino. Dopo aver notato uno strano strumento metallico affiorare dal terreno, non lontano dal campo di golf della Sora, il passante ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Pavia. Dopo che la zona è stata messa in sicurezza, si è avuto conferma che l'oggetto ritrovato era una mina anticarro.

L'intervento degli artificieri

Gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona hanno recuperato l'involucro metallico dell'ordigno, non prima di aver proceduto in sicurezza alla distruzione di circa 2 grammi di esplosivo. Dagli accertamenti condotti dalla polizia, sembra che la mina sia affiorata da alcuni scavi effettuati da cercatori di metalli che avrebbero utilizzato un metal detector: dopo aver trovato l'oggetto sospetto, invece di avvisare il 112 l'avrebbero lasciato nel terreno vicino al fiume.