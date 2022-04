Romano di Lombardia, sequestrarono e seviziarono coppia: 4 arresti

Tre uomini e una donna sono stati arrestati con l'accusa di aver sequestrato una coppia tra il 15 e il 16 marzo scorsi a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Un uomo è finito in carcere mentre la donna e gli altri due sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in provincia di Bergamo e Brescia

Il sequestro di persona

Le vittime, di origine marocchina, secondo le accuse sono state legate e seviziate per quasi un giorno dai quattro, due marocchini e due tunisini, perché incolpate di aver derubato 16mila euro alla donna arrestata. Dopo un giorno di sevizie, una volta lasciati da soli, i due sequestrati sono riusciti a scappare calandosi da una finestra.