Mariano Comense, 14 chili di cocaina in auto e a casa: arrestato

Lo stupefacente sequestrato aveva un valore di mercato superiore ai 2 milioni di euro. Sono in corso indagini della Guardia di Finanza di Lecco per scoprire la provenienza della cocaina

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecco perché sorpreso in possesso di 14 chili di cocaina, per un valore di mercato superiore ai 2 milioni di euro. Sono in corso indagini della Guardia di Finanza di Lecco per scoprire la provenienza della cocaina.

L'arresto

Il giovane, residente a Mariano Comense (Como), agiva nel Lecchese e da tempo era tenuto d'occhio dai militari. E' stato fermato per un controllo in auto all'uscita del casello autostradale di Parma Fiera e nel veicolo sono stati trovati 11 chili di cocaina, suddivisi in panetti. Nella successiva perquisizione domiciliare i finanzieri hanno trovato altri 3 chili di cocaina. Il 30enne è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e detenuto nel carcere di Parma.