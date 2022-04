Droga in appartamento in zona Corvetto, arrestata coppia a Milano

Nell'abitazione dei due, un appartamento da loro occupato, sono stati trovati altri 600 grammi di eroina e 30 grammi di cocaina oltre a 9.400 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi

Un 41enne e una 36enne, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia a Milano nel corso di servizi antidroga della Squadra mobile. Lo riferisce la Questura. La coppia, un marocchino e un'ucraina, è stata vista mentre cedeva dello stupefacente a una persona in corso Lodi; quindi i due sono stati fermati in un bar dove, perquisiti, sono stati trovati in possesso di 39 grammi di eroina.

Il sequestro

Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione dei due, un appartamento da loro occupato in zona Corvetto, dove sono stati trovati altri 600 grammi di eroina e 30 grammi di cocaina oltre a 9.400 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.