Settimo Milanese, incendio in azienda smaltimento rifiuti informatici

Un incendio è divampato ieri sera in un'azienda di Settimo Milanese, alle porte del capoluogo lombardo, che si occupa di smaltimento di materiale informatico per uffici. Sul posto i vigili del fuoco di Milano con diverse squadre. A fuoco monitor, toner e altro materiale ha provocato un'alta nube di fumo nero visibile da alcuni chilometri di distanza. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Arpa che dovrà accertare se vi sono conseguenze per la qualità dell'aria nella zona.