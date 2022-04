Covid Lombardia, il bollettino: 9.195 casi su 65.635 tamponi

Salute e Benessere

Covid, Oms raccomanda pillola Paxlovid a pazienti fragili: cosa sapere

L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia “fortemente” l'antivirale del gruppo americano per non vaccinati, anziani o immunodepressi. Da oggi, il farmaco è disponibile anche nelle farmacie con ricetta medica. Il trattamento deve iniziare entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e la cura è composta da tre compresse la mattina e tre la sera

L'Organizzazione Mondiale della Sanità "raccomanda fortemente" l'antivirale del gruppo Pfizer - il Paxlovid - per i pazienti "a più alto rischio di ospedalizzazione" per forme meno gravi di Covid. La pillola anti-Covid della casa farmaceutica americana "è il farmaco che possono scegliere" i pazienti non vaccinati, anziani o immunodepressi. Per lo stesso tipo di pazienti e di sintomi, l'Oms ha emesso una "raccomandazione debole" per il Gilead, che precedentemente aveva sconsigliato

Da oggi il Paxlovid è disponibile anche in farmacia presentando una ricetta fatta dal medico di famiglia, elettronica e previa compilazione del piano terapeutico Aifa. Finora era prescrivibile per il trattamento del Covid lieve-moderato nei soggetti a rischio e non ospedalizzati solo da parte dei centri Covid, che inseriscono i pazienti trattati in un registro di monitoraggio. Una volta ottenuta la ricetta, il medicinale viene fornito gratuitamente al paziente