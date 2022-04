Incidente stradale in provincia di Pavia: un morto

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto lungo la strada di Cascina Sabbione che collega i comuni di Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario, alle porte di Pavia. Il 42enne, alla guida della sua auto, è uscito di strada per cause ancora da accertare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate. La strada è rimasta chiusa al traffico per parte della mattinata, per consentire la rimozione della vettura da parte dei vigili del fuoco.