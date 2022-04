Imprenditore trovato morto a Grumello del Monte, ha ferita alla testa

Il cadavere di un imprenditore di 56 anni è stato trovato nella sua casa di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Il corpo presenta una ferita al capo. La Procura di Bergamo procede per l'ipotesi di omicidio aggravato.

Ipotesi omicidio

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Bergamo. Il corpo dell'imprenditore è stato trovato nella tarda serata di ieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e i carabinieri stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi, compreso quella di un furto in casa degenerato in omicidio.