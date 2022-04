Cassolnovo, ladro rimane incastrato nel portone: liberato e arrestato

Il 27enne si è introdotto in un'officina attraverso la porta di ingresso in ferro, che ha tenuto parzialmente aperta nella parte superiore con un martinetto. Quando è uscito, il martinetto si è sganciato dalla porta e il giovane è rimasto incastrato tra la porta e il suo montante per diverse ore

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dei carabinieri dopo essere rimasto incastrato per ore nel portone dell'officina meccanica che stava svaligiando a Cassolnovo, in provincia di Pavia, in Lomellina.

Il tentato furto

L'episodio è avvenuto la notte scorsa. Il 27enne si è introdotto nell'officina nel centro abitato di Cassolnovo attraverso la porta di ingresso in ferro, che ha tenuto parzialmente aperta nella parte superiore con un martinetto: con tale stratagemma, è riuscito ad accantonare il bottino (varie attrezzature da lavoro) che voleva portare all'esterno. Quando è uscito dall'officina, il martinetto si è sganciato dalla porta e il giovane è rimasto incastrato tra la porta e il suo montante per diverse ore. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che chiedere aiuto.

L'arresto

Dopo essere rimasto incastrato, il 27enne è stato costretto a chiedere aiuto per liberarsi. Le sue grida hanno attirato l'attenzione di un passante, che ha subito avvisato le forze dell'ordine chiamando il 112. Il giovane, di origini polacche e residente a Vigevano, è stato prima liberato dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale a Pavia per essere curato. Al termine dei controlli medici, è stato arrestato dai carabinieri. L'arresto è stato convalidato, con obbligo di dimora nella sua abitazione di Vigevano.