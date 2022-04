Incidente a Bergamo, tram travolge auto su un passaggio a livello

Nonostante l’impatto sia stato violento nessuno è rimasto ferito nello scontro in via Martinella questo pomeriggio. Il mezzo uscito dai binari è stato poi riposizionato dai vigili del fuoco con l’utilizzo di una gru

Questo pomeriggio a Bergamo, in via Martinella, un tram si è scontrato con un’automobile (una Renault Clio) su un passaggio a livello regolato da un semaforo che la vettura potrebbe non aver rispettato. Il mezzo pesante è uscito dai binari, ma nessuno dei passeggeri a bordo (e in generale nessuno dei coinvolti) è rimasto ferito. Il tram è stato successivamente riposizionato dai vigili del fuoco con l’utilizzo di una gru. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.