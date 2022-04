Milano, accoltellamento in zona Rogoredo: fermata una terza persona

Terzo fermo per l'accoltellamento di due ragazzi, avvenuto a Milano in via Russolo il 14 aprile. Gli agenti della Questura di Milano hanno fermato un 31enne, fratello degli altri due uomini già in carcere per l'aggressione con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, alla base dell'accoltellamento ci sarebbe un lavoro non pagato.

Il fermo

L'uomo, sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria, è accusato del tentato omicidio dei due, ancora ricoverati in prognosi riservata. Gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato l'uomo in viale Zara e hanno sequestrato la vettura utilizzata per la fuga.