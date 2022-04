Difende nipoti derubati delle uova di Pasqua, picchiato da baby gang

E' successo in un parco di Crema. La vittima è un 48enne che racconta: "Erano una decina, tutti minorenni"

Un 48enne è stato picchiato da un gruppo di ragazzini dopo aver tentato di difendere i nipoti, appena derubati dalla baby gang. E' successo in un parco di Crema, in provincia di Cremona. Sono in corso indagini dei carabinieri.

La vicenda

L'uomo, un ristoratore, aveva appena regalato le uova di Pasqua ai suoi nipoti; i due usciti dal locale per tornare a casa hanno attraversato i giardini pubblici di Porta Serio e lì sono stati minacciati e circondati da alcuni ragazzini che si sono fatti consegnare le uova di cioccolato. Tornati dallo zio in lacrime, i bambini hanno raccontato l'accaduto e il ristoratore ha raggiunto il parco, dove ha affrontato il gruppo chiedendo la restituzione delle uova di Pasqua. In risposta è stato aggredito. "Erano una decina, tutti minorenni, alcuni di origine straniera - ha raccontato il 48enne -. Mi hanno aggredito a calci e pugni, tanto che sono dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso".