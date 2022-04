Pavia, evasione per 250mila euro: denunciato titolare di un bar

A Pavia la guardia di finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale in un bar del centro storico della città, un locale che è risultato completamente sconosciuto al Fisco. I finanzieri hanno accertato un'evasione per oltre 250mila euro tra imposte dirette, contributi previdenziali e assistenziali. Il titolare è stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale per diversi anni e omesso versamento dei contributi, con un danno arrecato anche ai suoi dipendenti.

Il sequestro

Ed è stato disposto il sequestro preventivo di denaro contante, immobili e auto, nella disponibilità della società e del suo amministratore, per un valore di oltre 250mila euro. Dalle indagini è emerso in particolare come tutte le operazioni commerciali effettuate negli anni di imposta 2018 e 2019 siano avvenute senza la successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi, consentendo al titolare del bar di evadere circa 170mila euro. Nello stesso periodo lo stesso imprenditore ha anche omesso di versare i contributi ai suoi dipendenti per oltre 90mila euro.