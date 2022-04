Milano, aggredisce donna di 27 anni in Porta Ludovica: preso

L'uomo poi è stato messo in fuga dagli amici della vittima, ma in Corso Italia ha aggredito un'altra donna, una 32enne uscita dalla palestra, cercando di rapinarla delle scarpe che aveva in una sacca

Un uomo di 27 anni, egiziano irregolare, è stato fermato dai carabinieri, a Milano, con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina. Secondo quanto riferito, ieri sera alle 21:30 in piazzale di Porta Lodovica l'uomo ha aggredito alle spalle una personal trainer appena uscita dal lavoro, una 27enne, mettendole le mani addosso. L'aggressore poi è stato messo in fuga dagli amici di lei.

La seconda aggressione

Ma poco dopo in Corso Italia il 27enne ha aggredito un'altra donna, una 32enne uscita dalla palestra, cercando di rapinarla delle scarpe che aveva in una sacca, e anche in questo caso è stato messo in fuga da un passante. Dopo l'allarme dato al 112 una pattuglia dei carabinieri lo ha individuato ancora nei paraggi, bloccandolo.