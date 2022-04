Milano, rapinano studente in zona Bicocca: arrestati due minorenni

Con loro anche un 13enne, denunciato in stato di libertà. I tre hanno prima colpito un 29enne con un pugno al volto e poi si sono fatti consegnare 100 euro in contanti

Due ragazzi di 16 e 14 anni sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile in quanto accusati di avere rapinato uno studente di 29 anni in via Chiese, all'altezza del centro commerciale Bicocca Village, a Milano. Con loro c'era anche un ragazzino di 13 anni, che è stato denunciato in stato di libertà.

La rapina

I tre giovani, italiani, non armati e a volto scoperto, intorno alle 11 hanno prima colpito il 29enne con un pugno al volto e poi si sono fatti consegnare 100 euro in contanti. Infine sono fuggiti, ma sono stati rintracciati in un bar di viale Sarca dagli equipaggi del nucleo grazie della descrizione fornita dalla vittima. I tre sono stati trovati in possesso del denaro, che è stato restituito allo studente rapinato. Il 16enne, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato nel carcere minorile 'Beccaria', così come il 14enne. Il più giovane dei tre invece è stato affidato ai genitori.