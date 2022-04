Milano, molesta donna e prova a rubarle il cellulare: arrestato

La scena, però, è stata notata da una volante della polizia che era in servizio notturno, e l'uomo, un 26enne, è stato arrestato e portato in carcere. Le accuse sono violenza sessuale e rapina

Si è avvicinato a una donna che stava camminando per strada, una 38enne di origine peruviana, e l'ha molestata provando anche a rubarle il cellulare, stamani attorno alle 4 in via Padova a Milano.

L'arresto

La scena, però, è stata notata da una volante della polizia che era in servizio notturno, e l'uomo, un 26enne egiziano regolare e incensurato, è stato arrestato e portato in carcere. Le accuse sono violenza sessuale e rapina. La donna stamane ha formalizzato la denuncia in Questura.