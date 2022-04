Milano, polizia locale sequestra 160 chili di carne in un ristorante

Gli agenti dell'Annonaria della Polizia locale di Milano hanno sequestrato in un ristorante di via Paolo Sarpi circa 160 chilogrammi di carni avicole, bovine e suine prive di indicazioni utili per la tracciabilità alimentare. Al titolare del ristorante gli agenti hanno elevato sanzioni per 3000 euro. In un'altra operazione, in via Giordano Bruno, in un negozio all'ingrosso per articoli di telefonia, sono stati sequestrati 1500 accessori compatibili Apple perché senza etichettatura in italiano e comunque anche in altre lingue. La sanzione è stata di 1032 euro.