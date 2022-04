Milano, ruba la borsa a un'infermiera: arrestato 25enne

Il giovane ha strattonato la donna facendola cadere a terra e poi ha minacciato gli agenti della polizia locale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Sacco intervenuti per fermarlo

Ha rubato la borsetta a un'infermiera, strattonando la donna e facendola cadere a terra, e poi ha minacciato gli agenti della polizia locale di Milano in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Sacco intervenuti per fermarlo. Per questo un cittadino albanese di 25 anni p stato arrestato con l'accusa di rapina impropria, l'uomo sarà processato per direttissima.