Ponte Chiasso, arrestato alla frontiera con 850 grammi di cocaina

Aveva nascosto in un doppiofondo circa 850 grammi di cocaina confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto: per questo un cittadino albanese che proveniva dalla Svizzera è stato arrestato nei giorni scorsi, al valico autostradale di Brogeda, dai funzionari dell'Agenzia ADM della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e dai militari della guardia di finanza.

Il sequestro

Sono state sequestrate la sostanza stupefacente rinvenuta, l'auto utilizzata per trasportarla e la valuta nella disponibilità dell'arrestato, in franchi svizzeri ed euro, per un ammontare complessivo di circa duemila euro.