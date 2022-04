Uomo trovato morto in un capannone nel Milanese, indaga la polizia

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118

Il corpo senza vita di un uomo, di cui ancora non si conosce l'identità, è stato trovato nel primo pomeriggio in un capannone in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno verificando quanto è successo. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un elettricista caduto da una scala. Si attendono gli accertamenti del medico legale per capire la ragione della caduta, se si è trattato di un infortunio sul lavoro oppure se l'uomo ha avuto un malore.