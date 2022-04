Milano, nascondevano armi e droga in un box: arrestati pregiudicati

Nascondevano in un box armi e droga, oltre sei chili di hashish suddiviso in ovuli e panetti: per questo la polizia ha arrestato a Sesto San Giovanni, nel Milanese, due pregiudicati per detenzione, porto di armi clandestine e da guerra e spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti avevano notato più volte i due, rapinatori noti nell'ambiente criminale di Quarto Oggiaro, gravitare tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Gli agenti hanno prima individuato un box a Cinisello Balsamo riconducibile agli stessi e poi intuito che i due stessero progettando una rapina. Un'ipotesi che ha trovato riscontro quando i poliziotti hanno visto uno dei due arrivare a bordo di un'auto nei pressi del box e qui lo hanno visto salire su un'auto rubata: bloccato dagli agenti non appena messosi alla guida, l'uomo è stato trovato in possesso di un passamontagna, guanti e un coltello a serramanico.

L'operazione

Nel frattempo, altri agenti hanno notato il secondo uomo aggirarsi vicino ad alcuni esercizi commerciali, sempre a Cinisello Balsamo, e, intuendo che stesse attendendo il complice, lo hanno bloccato dopo una breve fuga durante la quale ha tentato di liberarsi di un borsello, dove teneva una pistola calibro 38 con matricola abrasa. I poliziotti hanno successivamente perquisito il box in uso a entrambi e qui, oltre a un'altra pistola Beretta con matricola abrasa e carrello con impressa dicitura "parabellum" comprensiva di caricatore con cinque cartucce, una maschera di gomma da vampiro, un paio di manette identiche a quelle in uso alla polizia, una pistola scacciacani compresa di caricatore, sono stati rinvenuti anche 6,3 chili di hashish suddiviso in 45 panetti e 197 ovuli.