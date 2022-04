Seregno, picchia 14enne colpendolo con la cinghia: denunciato patrigno

Il 14enne si è presentato in caserma in lacrime, con il corpo coperto di lividi. L'uomo è accusato di lesioni e maltrattamenti su minore, per il secondo reato in concorso con la madre del ragazzino

Un uomo è stato denunciato a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, con l'accusa di lesioni e maltrattamenti su minore, per il secondo reato in concorso con la madre del ragazzino di 14 anni coinvolto.

Ragazzino preso a cinghiate

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo essere stato picchiato a cinghiate dal patrigno. Il 14enne si è presentato in caserma in lacrime, con il corpo coperto di lividi e segni di cinghiate, spiegando di non poter più tollerare le violenze da parte del patrigno, senza che sua madre avesse mai fatto nulla per fermarlo. Refertato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. Dopo la denuncia, ha trascorso la notte in caserma a Seregno, protetto dai militari. Non essendoci alcun posto disponibile nelle strutture per minori in provincia, i carabinieri hanno infatti deciso di ospitare il minore, che ha cenato con i militari.