Incidente sul lavoro a Milano, crolla un muro: grave operaio 28enne

È avvenuto intorno alle 9 di questa mattina in un seminterrato di viale Monza, in zona Pasteur

Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essere stato travolto dal crollo di un muro al quale stava lavorando in un seminterrato di viale Monza, in zona Pasteur, a Milano. (MORTO UN OPERAIO NEL MILANESE)