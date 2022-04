Lodi, due ragazzi feriti in una rissa: emessi sei Daspo

I ragazzi, che sono stati denunciati, per un anno non potranno accedere o stare nelle vicinanze di esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande nel centro storico della città

Sei ragazzi, tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati dalla polizia per la rissa scoppiata nel centro storico di Lodi durante la quale sono rimasti feriti due giovani. I ragazzi fermati sono accusati di rissa e danneggiamento e due di loro anche di lesioni. Il questore di Lodi, Nicolino Pepe, ha deciso anche di applicare per tutti loro il "Daspo Willy". Non potranno quindi più accedere per un anno o stare nelle vicinanze di esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande nel centro storico della città. Se dovessero violare il divieto, la relativa sanzione penale prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.