Rave party abusivo in provincia di Pavia con 300 partecipanti

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile una fabbrica abbandonata nel territorio comunale di Castelletto di Branduzzo, in Oltrepò Pavese, ha ospitato un rave party abusivo. Circa 300 i partecipanti, che si erano dati appuntamento nella zona grazie al solito passa parola sul web.

I controlli

Polizia e carabinieri, una volta appreso del raduno, hanno tenuto sotto controllo l'area, per verificare che tutto si svolgesse senza particolari problemi e senza ulteriori arrivi, come in effetti è avvenuto. I partecipanti, dopo aver ascoltato per ore musica ad alto volume, hanno abbandonato l'area.