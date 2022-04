Incidente sull'autostrada A1 a San Donato, morto un motociclista

L'uomo, in sella ad uno scooter, si è infilato in una corsia chiusa per lavori ed è finito contro un cavo d'acciaio

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina sul raccordo San Donato-Autostrada del Sole, nel Milanese, all'interno di un cantiere autostradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 49enne era in sella al proprio scooter quando, intorno alle 7.30, di fronte a un restringimento della carreggiata sul viadotto si è infilato in una corsia chiusa per lavori, poi è finito contro un cavo d'acciaio ed è deceduto. Inutili i soccorsi.