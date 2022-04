Milano, commercialista sequestrato per debito inesistente: un arresto

Un commercialista di 37 anni è stato sequestrato nel suo studio, a Milano, e poi costretto a prelevare in alcuni bancomat, da un uomo che pretendeva la restituzione di diecimila euro e che, a suo dire, gli doveva un cliente del professionista. L'estorsore è stato poi arrestato. Si tratta di un 42enne con precedenti, che si è presentato nello studio accampando il credito inesistente.

La vicenda

Dopo aver intimidito il commercialista, lo ha costretto a seguirlo sulla sua auto e a prelevare mille euro al bancomat come 'anticipo'. Poi gli ha detto di tornare con altri duemila. Il professionista a quel punto ha denunciato tutto alla Polizia e quando i due si sono rincontrati sabato scorso, come stabilito, per la consegna di una busta con dentro i duemila euro, in un bar in via Filzi, gli agenti in borghese lo hanno bloccato e arrestato per sequestro di persona, estorsione e rapina.