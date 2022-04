Cremona, coppia truffata da un falso broker: denunciato 25enne

I carabinieri della Stazione di Cremona hanno denunciato per truffa un 25enne, residente in Piemonte, con precedenti, al termine di un'indagine scaturita da una querela di una coppia di Cremona che nel mese di gennaio aveva conosciuto online un sedicente broker finanziario impiegato di una società di investimento. Per telefono e via email l'uomo aveva illustrato loro un piano di investimento che era sembrato molto conveniente.

La truffa

La coppia aveva quindi iniziato a investire denaro e il falso broker gli aveva mandato i documenti di riepilogo che mostravano come gli investimenti fossero andati a buon fine e avessero consentito di guadagnare delle buone somme. L'uomo ha quindi chiesto alla coppia un ultimo bonifico di 2.000 euro per pagare le commissioni relative alla sua attività e permettere alla coppia di riscuotere quanto guadagnato. I due hanno effettuato il bonifico e atteso l'accredito della somma ma non hanno più avuto notizie dal presunto mediatore. Hanno quindi contattato altri azionisti che sono risultati anche loro truffati e hanno scoperto che la società di investimento alla quale l'intermediario diceva di fare riferimento esiste, ma che in realtà l'uomo non è mai stato suo collaboratore. Così hanno capito di avere consegnato circa 11.000 euro a un truffatore. I militari della Stazione di Cremona hanno iniziato gli accertamenti e hanno verificato che l'intestatario dei conti correnti a favore dei quali la coppia aveva effettuato i bonifici è il 25enne piemontese i quale risulta avere commesso diverse truffe nei confronti di altre persone. L'uomo è quindi stato denunciato.