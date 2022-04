Incendio a Milano, in fiamme area dismessa in via della Forze Armate

Il forte vento che sta soffiando in queste ore in Lombardia ha complicato le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto, come forma di prevenzione, anche quattro ambulanze, ma al momento non risultano feriti o intossicati

Sei mezzi dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via della Forze Armate, a Milano, per un incendio scoppiato in un'area dismessa. Il forte vento che sta soffiando in queste ore in Lombardia ha complicato le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto, come forma di prevenzione, anche quattro ambulanze, ma al momento non risultano feriti o intossicati. L'area era già stata oggetto di roghi nei giorni scorsi. In via Tosi è infatti in atto la demolizione di alcune baracche.

Le parole dell’assessore

"Incendio in corso in piazza d'Armi. Incendiate alcune baracche oggetto dell'intervento di demolizione e pulizia in essere da alcuni giorni - ha scritto sulla propria pagina Facebook l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli - a cura della proprietà. Purtroppo il vento non aiuta e l'incendio non è ancora domato. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale oltre al mio staff e le guardie della proprietà. In settimana - ha aggiunto l'assessore - ho già un programma un incontro con la proprietà per aggiornarci sul piano di messa in sicurezza e pulizia. Insisterò al massimo per accelerare i lavori di chiusura dell'area a nord sulle vie Domokos e Tosi e a sud su via della Rovere /Forze Armate. L'area va chiusa e sgomberata tutta nel più breve tempo possibile - ha concluso Granelli nel suo post - e poi man mano si pulisce. Non ci facciamo intimidire da chi tenta di opporsi alla riqualificazione e messa in sicurezza”.