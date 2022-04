Seregno, scoperta discoteca abusiva: chiuso locale per 45 giorni

Una discoteca abusiva è stata scoperta a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, nel seminterrato di un locale. Quest'ultimo è stata chiuso per 45 giorni a seguito di un provvedimento emesso dalla Questura di Monza per somministrazione di alcol a minorenni e sicurezza pubblica. La misura è arrivata dopo un blitz effettuato dai carabinieri, in collaborazione con la Polizia Locale, la scorsa settimana.

La discoteca abusiva

Le forze dell'ordine hanno individuato nel seminterrato del 'Doctor Jazz Music Café' una vera e propria sala da discoteca, con bar, divanetti, luci, e circa 400 ragazzi stipati a ballare e bere alcol, senza alcuna uscita di sicurezza. Per accedere ai party organizzati dal titolare, oltre a pagare un ingresso, i giovani percorrevano una scala larga appena 80 centimetri, unica via di accesso e di uscita alla sala abusiva. Il provvedimento del Questore Marco Odorisio è stato motivato anche da precedenti controlli ai clienti, molti dei quali con precedenti di polizia per diversi reati.