Milano, controlli e arresti dei carabinieri in zona movida

A Milano i carabinieri hanno controllato e identificato la notte scorsa oltre 50 persone nel corso di un servizio straordinario in via Lecco, Corso Como e altre vie vicine della movida milanese. I militari hanno arrestato un uomo per ricettazione e detenzione di droga in via Tadino, all'angolo con via Lazzaro Palazzi. Nella zona era infatti stata segnalata la presenza di persone che tentavano furti ai danni degli avventori dei locali. L'uomo. marocchino, è stato trovato in possesso di un cellulare, due paia di occhiali e tre orecchini da donna, 25 pastiglie di sostanze psicotrope e hashish.

L'altro arresto

I militari hanno arrestato per detenzione di droga anche un altro marocchino, con precedenti specifici, che aveva con sé hashish e cocaina. L'arrestato, per via degli stupefacenti assunti, in caserma ha avuto un malore per cui è stato visitato dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico, dove è in osservazione. Per entrambi è atteso il processo per direttissima.