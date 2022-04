Volta Mantovana, cade in un canale: morto 84enne

L'uomo si è avvicinato al piccolo corso d'acqua e ha tentato di sollevare una pesante chiusa, ma è scivolato lungo la sponda in cemento, è finito in acqua ed è annegato

Un anziano è morto annegato in una canaletta per l'irrigazione nelle campagne di Volta Mantovana. L'uomo, un 84enne del posto, questa mattina si è avvicinato al piccolo corso d'acqua e ha tentato di sollevare la pesante chiusa. Forse per un malore dovuto allo sforzo o perché è scivolato lungo la sponda in cemento, è finito in acqua, dove è annegato. Il corpo è stato trovato da un passante che poi ha dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a cui nessuno ha assistito.