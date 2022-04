Varese, fondi Covid ricevuti indebitamente: sequestrati 25 mila euro

Il titolare dell'azienda attiva in campo edile, con una condanna per autoriciclaggio e una per violazione della normativa sugli appalti alle spalle, per ottenere il denaro ha mentito dichiarando il falso sui suoi passati guai giudiziari

La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito stamane un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 25 mila euro ad un imprenditore di Somma Lombardo (Varese), emesso dal gip di Varese, per aver indebitamente ricevuto un finanziamento garantito dallo Stato destinato alle aziende in difficoltà a causa della pandemia. Il titolare dell'azienda attiva in campo edile, un 68 enne nativo di Napoli, con una condanna per autoriciclaggio e una per violazione della normativa sugli appalti alle spalle, per ottenere il denaro ha mentito dichiarando il falso sui suoi passati guai giudiziari. Da un controllo amministrativo in materia di spesa pubblica sulle società che hanno ricevuto denaro del Fondo centrale di Garanzia PMI, i finanzieri sono risaliti alla società del 68enne.