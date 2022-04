Marcello Viola nominato nuovo procuratore di Milano dal plenum del Csm

Marcello Viola è il nuovo procuratore di Milano. Il magistrato è stato votato dal plenum del Csm a maggioranza. Nel corso della votazione, avvenuta a Roma al palazzo dei Marescialli, al procuratore generale di Firenze sono andati 13 voti, contro i tre per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e i sei per il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli. La commissione per gli incarichi direttivi si era spaccata sui candidati e a fine febbraio aveva proposto al Plenum i nomi dei tre magistrati.