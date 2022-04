Pavia, 13 furti in meno di un mese: arrestato uomo di 30 anni

Un uomo di 30 anni è accusato di aver commesso numerosi furti in esercizi commerciali e abitazioni delle province di Pavia e Alessandria. In particolare i carabinieri hanno raccolto prove contro di lui per 13 colpi messi a segno in poco meno di un mese, nell'estate del 2020, in autolavaggi, stazioni di servizio, lavanderie, altre attività e case. Nei confronti dell'uomo è stato eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Pavia. La misura gli è stata notificata dai carabinieri nel carcere di Busto Arsizio (Varese), dove il 30enne si trova già recluso per altri reati contro il patrimonio.