Corsico, sequestrati beni per 750mila euro a un pregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un 42enne milanese, residente a Corsico, già condannato più volte per reati di droga. Il provvedimento, emesso dal Tribunale - Misure di Prevenzione di Milano, riguarda un immobile con box a Corsico, le quote di una società con sede sempre a Corsico, un'auto, conti bancari e postali, gioielli e preziosi per un valore complessivo di circa 750mila euro.

"Elevata pericolosità sociale"

Per il Tribunale "il profilo criminale" dell'uomo è connotato "da un'elevata pericolosità sociale" per via di numerose denunce per furti, truffe e soprattutto spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo inoltre ha riportato tre condanne definitive e, stando alle indagini, e non vi è corrispondenza tra i suoi redditi e il patrimonio accumulato con l'acquisto, nel tempo, dei beni finiti sotto sequestro.