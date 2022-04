San Siro, Antonello: “Serve un nuovo stadio nel minor tempo possibile”

"Il principale obiettivo è quello di avere un nuovo stadio in tempi più brevi possibile. Le alternative che ci sono non sono opzioni a salve, ma le stiamo valutando, stiamo guardando in maniera concreta a queste altre opzioni", ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, intervistato a "Tutti Convocati" su Radio 24. "Il motivo per cui guardiamo anche fuori da Milano per il progetto stadio è che andremo a sposare il progetto che abbia i tempi di realizzazione più brevi. Abbiamo urgenza. Se in un altro comune i tempi si restringono, ci piacerà di più rispetto a San Siro dove magari serviranno cinque anni", ha invece spiegato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, anche lui intervistato durante la trasmissione.