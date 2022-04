Stradella, rapina in una tabaccheria: indagini in corso

Il tabaccaio ha consegnato al rapinatore tutti i contanti che aveva in cassa, circa 10mila euro, oltre a numerosi tagliandi di "gratta&vinci", sigari e scatole di tabacchi per un valore di altri 10mila euro

Ha minacciato con un punteruolo il titolare di una tabaccheria di Stradella, in Oltrepò Pavese, ed è fuggito con un bottino di 20mila euro. Il colpo è stato messo a segno in una zona centrale del comune oltrepadano.

La ricostruzione dei fatti

Il tabaccaio ha consegnato al rapinatore tutti i contanti che aveva in cassa, circa 10mila euro, oltre a numerosi tagliandi di "gratta&vinci", sigari e scatole di tabacchi per un valore di altri 10mila euro. Il malvivente è poi fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire all'autore della rapina.