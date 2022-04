Milano, inaugurata la nuova sede dell’Associazione Libellule onlus

Le prestazioni

Nel nuovo spazio è possibile, grazie a strumentazioni e macchinari all’avanguardia, come l’ecografo donato dalla Fondazione BNL, avere un follow-up completo e “su misura” con esami clinico-strumentali in tempi rapidi e risultati in giornata, un solo medico di riferimento con cui relazionarsi in modo empatico e in collaborazione con l’ospedale di provenienza della paziente, il supporto psicologico e psico-educativo per il contenimento di ansie e paure e il recupero della fiducia. Sono poi previsti alcuni incontri con medici specialisti (dermatologi, ginecologi, dietologi, chirurghi estetici…) per superare gli effetti collaterali che cure aggressive come chemioterapia e radioterapia possono portare. La nuova sede è anche un luogo concepito per l’accoglienza, dove ritrovarsi, partecipare ad attività di svago gestite da professionisti, come lezioni di make-up e skincare, yoga e tecniche di rilassamento, cucina e terapie olistiche.