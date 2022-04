Monza, droga: doppio arresto con sequestri

In manette un 35enne, bloccato nel Parco di Monza con 35 dosi di cocaina, e un 36enne è stato bloccato dai militari mentre era a bordo della sua auto. Nel bagagliaio della macchina aveva due chili di hashish suddivisi in 20 panetti e 26 dosi di cocaina

Doppio arresto con sequestro di droga e denaro a Monza, a seguito di due distinti controlli antidroga dei carabinieri, nelle scorse ore. In manette sono finiti un 35enne, bloccato nel Parco di Monza con 35 dosi di cocaina, e che a casa aveva altre 161 dosi di polvere bianca, novemila euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il secondo arresto

Poco più tardi un 36enne è stato bloccato dai militari mentre era a bordo della sua auto. Nel bagagliaio della macchina aveva due chili di hashish suddivisi in 20 panetti e 26 dosi di cocaina. Durante le fasi di perquisizione l'uomo ha tentato la fuga, ma è stato fermato.