Mantova, iva non versata: sequestra beni a due imprenditori

La guardia di finanza di Mantova ha sequestrato contanti, immobili e terreni per più di un milione di euro a due società e ai rispettivi amministratori che non avevano versato l'Iva.

L'accusa

Secondo l'accusa gli imprenditori, operanti nel settore della movimentazione di merce e della costruzione e installazione di impianti meccanici per uso zootecnico, avrebbero riscosso l'Iva dai clienti per i servizi forniti e, pur presentando le prescritte dichiarazioni, non avrebbero poi versato l'imposta entro i termini di legge. L'intervento dell'autorità giudiziaria, in via cautelare e in attesa del giudizio di merito, consente di recuperare quello che, al momento, secondo l'ipotesi accusatoria, si ritiene sia il profitto del reato di omesso versamento dell'Iva.

Il sequestro

Ai due imprenditori sono state sequestrate disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti delle società e personali nonché beni a loro intestati, tra cui alcuni terreni edificabili, di cui uno in Sardegna, e un immobile in una nota località turistica del lago di Garda. Gli indagati, per vedersi restituito quanto sequestrato ed evitare il processo, dovranno versare le imposte dovute, comprensive di sanzioni e interessi, prima dell'avvio del dibattimento.