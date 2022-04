Ucraina, madre foreign fighter filorusso in Donbass: "Gabriele è vivo"

Gabriele Carugati, dal 2014 combattente in Donbass con le forze filorusse, è vivo. Lo conferma all'Adnkronos la madre Silvana Marin, ex segretaria della Lega a Cairate (Varese), Comune d'origine di Gabriele. Sul 32enne pende un mandato di arresto per "arruolamento o armamenti non autorizzati al servizio d’uno Stato estero" nell'ambito di un'indagine della Procura di Genova. (LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Le parole della madre

La mamma non vuole sapere "assolutamente niente, né dov'è, né se è lì (in Donbass, ndr) o se è fuori", ma assicura di avere notizie "fresche" e che il figlio è vivo. "Non oso dire niente, ma io comunque sto male. Sono preoccupata, perché là ci sono stata e ho tanta gente che conosco. Sono preoccupata per tutte queste persone, gente del luogo, che ho lasciato a malincuore, perché come tante altre le ritengo brave persone", afferma.