Inveruno, accoltellato dal vicino di casa cade dal ballatoio: è grave

Un uomo è stato accoltellato durante una lite da un vicino di casa che era detenuto ai domiciliari. E' successo oggi pomeriggio in una casa di corte a Inveruno (Milano). L'uomo, un nordafricano, dopo l'aggressione è caduto dal terzo piano ed è rimasto gravemente ferito. E' stato raggiunto da almeno dieci coltellate, di cui due alla gola e ad un polmone. Soccorso, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Indagano i carabinieri. Le cause della discussione degenerata sono ancora da accertare.