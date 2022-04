Restano bloccati sul Monte Due Mani di notte, salvati cinque giovani

Cinque ragazzi residenti a Milano e dintorni sono stati soccorsi stamattina intorno alle 5 dopo essersi smarriti sul Monte Due Mani. Sul posto il soccorso alpino e speleologico.

La vicenda

Il gruppo era partito ieri sera da Lecco, a piedi, per raggiungere il bivacco sul Monte Due Mani e passare lì la notte; smarrito il sentiero, sono rimasti bloccati in cresta, a circa 150 metri dalla cima, a 1500 metri di altitudine, in un punto molto impervio, neve e ghiaccio. Lanciato l'allarme, i soccorritori li hanno raggiunti e messi in sicurezza, dando loro abbigliamento e attrezzatura adeguati. Ai ragazzi - infreddoliti e stanchi ma illesi - sono state fornite anche coperte termiche e bevande calde. Uno di loro aveva un principio di ipotermia e un medico del Soccorso alpino è rimasto in contatto telefonico costante per monitorarne le condizioni di salute. L'elisoccorso di Como ha effettuato un tentativo per raggiungerli, ma le condizioni meteorologiche non lo consentivano, e i soccorritori li hanno accompagnati a valle.