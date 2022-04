Milano City Marathon 2022, percorso e strade chiuse al traffico

Torna per le strade del centro di Milano la Telepass Milano Marathon, la competizione promossa da Rcs Sports & Events, giunta alla sua ventesima edizione. "Siamo felici di ritornare a una vita che ricorda quella del passato", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la presentazione della competizione. "È il momento di tornare a celebrare eventi come la maratona - ha proseguito il sindaco Sala - con la consapevolezza che per mitigare i rischi della pandemia non serve solo portare la mascherina, ma anche avere una vita sana in termini di alimentazione e sport".

Il percorso

La corsa vede impegnati atleti e amatori su un percorso lungo 42,195 chilometri, con partenza e arrivo in corso Venezia, nel centro di Milano. Il tracciato ad anello, simile a quello del 2019 e caratterizzato da quasi 18 chilometri all'interno della cerchia dei Bastioni, tocca le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano. E da quasi 28 chilometri complessivi all'interno della "circonvalla- zione filoviaria", tra Parco Sempione e Fiera Milano City.

Le limitazioni al traffico

Chiuse alcune strade, e deviate alcune linee di bus e tram. In particolare, l'area intorno a corso Venezia, da dove partono i maratoneti, è interdetta al traffico dalle 5 del mattino fino alla fine dell'evento ed è stata anche chiusa la fermata della metropolitana di Palestro. Successivamente saranno chiuse le aree intorno al percorso della gara: saranno interdette alle auto solo le vie in cui si svolgerà la maratona, che saranno riaperte successivamente al passaggio dei runner.

Mezzi pubblici gratuiti per i partecipanti

Sono circa 18mila le persone che si sono iscritte alla ventesima edizione della Milano Marathon, e anche quest'anno per evitare il più possibile il traffico, il Comune ha messo a disposizione per i partecipanti il biglietto giornaliero o due titoli di viaggio ordinari per i mezzi pubblici.